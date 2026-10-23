«Металлург» нашел замену Разину: новым главным тренером будет Шафранов

«Металлург» объявил о назначении Константина Шафранова новым главным тренером

Культура и спорт

Фото: [КХЛ]

Магнитогорский «Металлург» объявил о назначении новым главным тренером Константина Шафранова. 58-летний специалист заменил на этом посту Андрея Разина, уволенного из-за конфликта с игроками команды.

Контракт с Шафрановым заключен до конца сезона.

У Шафранова имеется магнитогорское прошлое. Будучи игроком, он выступал за «Металлург» в 90-е. В КХЛ Шафранов работал ассистентом главного тренера в «Амуре», «Автомобилисте», «Авангарде», СКА и «Ак Барсе». Также с 2021 года он является ассистентом главного тренера сборной России.

«Для болельщиков со стажем, да и для всего магнитогорского хоккея имя Константина Витальевича — не пустой звук. В составе „Металлурга“ он становился чемпионом России и победителем Евролиги, был ярким нападающим и любимцем болельщиков. Поэтому символично, что Константин Витальевич вступает в должность главного тренера именно в нашей команде», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

«Металлург» лидирует в Восточной конференции и во всем чемпионате, набрав 30 очков в 19 матчах.

Ранее Андрей Разин одержал первую победу уже в качестве главного тренера СКА.

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