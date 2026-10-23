В Жуковском избрали меру пресечения обвиняемой в незаконном пропуске трафика

Жуковским городским судом с учетом позиции прокуратуры города Жуковского в отношении 24-летней уроженки Калужской области — участницы организованной преступной группы по незаконному пропуску трафика избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, она совершила незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика и обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика. Девушка обеспечивала функционирование абонентских терминалов пропуска трафика (так называемых SIM-банков), расположенных в квартире в городе Жуковский.

Оборудование использовалось для массовой замены SIM-карт и пропуска трафика, в том числе для звонков гражданам с целью совершения мошеннических действий. За свою деятельность она получала денежное вознаграждение.

В августе 2026 года сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра квартиры и местности, прилегающей к дому, были изъяты два SIM-банков, около 500 SIM-карт. Изъятые устройства являлись составными частями GSM-шлюзов и предназначались для размещения SIM-карт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.