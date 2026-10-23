Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

44-летняя Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, посетила детский центр помощи The Treehouse в графстве Саффолк, недалеко от Ипсвича, сообщает Daily Mail. Это учреждение оказывает поддержку детям и подросткам с неизлечимыми заболеваниями, а также помогает семьям, пережившим потерю близких.

Сейчас часть здания перестраивают — работы планируют завершить к 2028 году. После перестройки в центре появятся новый бассейн для водолечения, отдельное пространство для подростков, расширенная кухня и столовая.

Для визита Кейт выбрала необычный наряд: строительную каску и светоотражающий жилет. Принцесса осмотрела ход работ, поговорила с детьми и их родными, познакомилась с новыми программами терапии. Она побывала в классе музыкальной терапии и в сенсорной комнате, где есть специальное освещение, водяная кровать и проектор.

Особое внимание Миддлтон уделила общению с двумя девочками. 13-летняя Шарлотта Фригард страдает немалиновой миопатией — заболеванием мышц. Кейт села рядом с девочкой за фортепиано, когда та запела хит Эда Ширана Perfect, и похвалила ее.

Четырехлетняя Примроуз Харви родилась с тяжелым пороком сердца — гипоплазией правых отделов. Девочка перенесла три операции, первую — в возрасте шести дней. Принцесса отметила смелость ребенка и ее родителей.

Для Кейт этот визит имел особое значение. В 2011 году, через год после свадьбы с принцем Уильямом, она стала попечителем детских центров помощи Восточной Англии. В 2012 году Миддлтон участвовала в открытии The Treehouse и произнесла здесь свою первую публичную речь. А первый такой центр в 1989 году открыла принцесса Диана — мама принца Уильяма.

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