Авербух привлек в шоу «Летучий корабль» Аделию Петросян: она сыграет роль царевны Забавы

Аделия Петросян сыграет роль царевны Забавы в шоу Авербуха «Летучий корабль»

Культура и спорт

Фото: [соцсети Аделии Петросян]

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян примет участие в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Летучий корабль». Об этом постановщик шоу рассказал в интервью ТАСС.

Фигуристка исполнит роль царевны Забавы. Также к участию в спектакле привлечены Матвей Ветлугин (ему досталось роль влюбленного в царевну Вани), чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, чемпион Европы Дмитрий Алиев.

«Наша сказка — о мечте, о том, как важно мечтать и стремиться к своей мечте. И пусть ваша мечта, загаданная в эти новогодние праздники, осуществится», — рассказал Илья Авербух.

Показы спектакля пройдут на «ЦСКА Арене» в Москве с 27 декабря по 8 января.

Ранее стало известно, что Аделия Петросян получила приглашение на этап Гран-при ISU в Японии.

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