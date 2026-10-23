Авербух привлек в шоу «Летучий корабль» Аделию Петросян: она сыграет роль царевны Забавы
Аделия Петросян сыграет роль царевны Забавы в шоу Авербуха «Летучий корабль»
Фото: [соцсети Аделии Петросян]
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян примет участие в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Летучий корабль». Об этом постановщик шоу рассказал в интервью ТАСС.
Фигуристка исполнит роль царевны Забавы. Также к участию в спектакле привлечены Матвей Ветлугин (ему досталось роль влюбленного в царевну Вани), чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, чемпион Европы Дмитрий Алиев.
«Наша сказка — о мечте, о том, как важно мечтать и стремиться к своей мечте. И пусть ваша мечта, загаданная в эти новогодние праздники, осуществится», — рассказал Илья Авербух.
Показы спектакля пройдут на «ЦСКА Арене» в Москве с 27 декабря по 8 января.
Ранее стало известно, что Аделия Петросян получила приглашение на этап Гран-при ISU в Японии.