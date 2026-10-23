«Всегда отталкиваюсь от футболистов»: Мостовой отказался признавать заслуги Шварца в лидерстве «Динамо»

Годом ранее в «Динамо» почти с тем же составом провалился Валерий Карпин. По мнению Мостового, его бывшему партнеру по «Сельте» повредило совместительство. Но и заслуги нынешнего тренера бело-голубых «Царь» отказался признавать.

«Я всегда отталкиваюсь от футболистов, кто бы на бровке ни стоял. Я могу встать на бровку, но какая разница, если они играют хорошо? В чем моя заслуга — я стою так же, как ты сидишь на трибуне», — сказал Мостовой.

Он припомнил, как вскоре после назначения Пепа Гвардиолы в «Барселону» Месси сделал 3+2 в Сарагосе. На пресс-конференции журналисты его спрашивали: «Мистер, как вы это сделали?» Гвардиола же отвечал, что он ни при чем, все дело в гениальной природе Месси. Мостовой считает, что так и нужно реагировать, а некоторые тренеры, по его мнению, приписывают заслуги футболистов себе.

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