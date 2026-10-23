За три квартала 2026 года в Подмосковье оформили 426,7 тыс. объектов бытовой недвижимости

В Подмосковье три квартала 2026 года оформили 426,7 тыс. объектов бытовой недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, Управление Росреестра по региону провело учетно-регистрационные действия в отношении 426 723 объектов бытовой недвижимости, в том числе в отношении 184 504 земельных участков.

Объекты бытовой недвижимости — это жилые и садовые дома, квартиры и комнаты, гаражи, хозяйственные постройки, земельные участки под их строительство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.