«Мной восторгаются, меня разглядывают»: Полина Диброва сделала заявление о разводе

37-летняя модель Полина Диброва, бывшая жена 66-летнего телеведущего Дмитрия Диброва, сделала откровенное признание о своей личной жизни, пишет VOICE. В шоу «Лицом к лицу» Яны Менчук звезда заявила, что после развода почувствовала себя желанной женщиной.

Полина вышла замуж за Дмитрия в 19 лет. В этом браке родились трое сыновей. В 2025 году она ушла от телеведущего к 52-летнему бизнесмену Роману Товстику. Тот тоже развелся из-за чувств к Полине со своей женой, матерью шестерых детей Еленой. При этом Полине и

Диброва отметила, что в отношениях с Романом чувствует невероятную заботу. Она отметила, что Товстик может быть жестким, и считает это нормальным для мужчины.

Модель также рассказала о разнице между нынешними отношениями и браком с Дмитрием. По ее словам, раньше ее «воспитывали», а сейчас «любят женщиной».

«Во мне видят женщину, меня хотят, мной восторгаются, меня разглядывают. Это настолько важно для женщины!» — отметила она.

При этом Роман пытается помогать ей в быту, но ей самой нравится ухаживать за мужчиной — иногда она перехватывает инициативу.

Ранее Полина Диброва появилась вместе с сыном на премьере фильма.