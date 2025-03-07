РЭО разработает методологию проверки экологических облигаций по рекомендации Совета по устойчивому развитию

Обновленный состав экспертного совета по устойчивому развитию Российского экологического оператора провел свое первое заседание 5 марта. В ходе встречи участники подвели итоги работы за прошедший год и обсудили планы на текущий. В частности, специалисты уделили внимание разработке методики верификации «зеленых» облигаций и концепции экспериментального проекта в сфере циклической экономики на уровне региона.

«Мы планируем внедрить внутреннюю систему проверки экологических облигаций во втором квартале 2025 года. Это важный и ответственный шаг, направленный на повышение надежности и прозрачности финансирования экологически устойчивых проектов. Прозрачная процедура внутренней верификации позволит убедиться, что средства, полученные от "зеленых" облигаций, действительно инвестируются в экологически чистые и устойчивые проекты. Система также позволит регулярно отслеживать использование средств. В конечном итоге это улучшит прозрачность наших инвестиций и позволит оценить их воздействие на окружающую среду и общество», - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на заседании Совета.

Глава компании отметил, что РЭО уже профинансировал 14 инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов по обращению с ТКО в 12 регионах России на общую сумму 51,4 млрд рублей (в том числе 5 проектов на 21,5 млрд рублей в 2024 году) за счет облигационных займов. В 2025 году планируется направить не менее 50 млрд рублей на финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО. По словам Дениса Буцаева, РЭО является единственной публично-правовой компанией, чьи облигации представлены на бирже.

Председатель экспертного совета, руководитель аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, подчеркнула важность работы РЭО в области устойчивого развития. По ее мнению, механизм «зеленых» инвестиций может стать стимулом для развития отрасли обращения с ТКО в стране, и поэтому его необходимо развивать и дальше.

«Благодаря последовательной работе РЭО в России развивается инфраструктура обращения с отходами. Параллельно формируется национальная концепция устойчивого развития, в основе которой лежит ответственность за результаты деятельности. Трансформация отрасли с использованием "зеленых" финансовых инструментов будет происходить на стыке этих двух тенденций», - заключила Светлана Бик.

Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО – это консультативный орган, оказывающий поддержку по ключевым вопросам устойчивого развития отрасли обращения с ТКО. Совет разрабатывает рекомендации по внедрению принципов циклической экономики, стимулированию переработки отходов, декарбонизации отрасли и развитию «зеленого» финансирования. В состав совета входят ведущие эксперты в области устойчивого развития, представляющие крупнейшие российские компании, финансовые организации и экспертное сообщество. Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал. Решения совета носят рекомендательный характер и направлены на улучшение деятельности РЭО в области устойчивого развития.