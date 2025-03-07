РЭО: регионы смогут сократить расходы на обновление терсхем с новыми модулями ФГИС УТКО

В Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) внедрены новые модули, которые помогут регионам рационально распределять бюджетные средства при корректировке территориальных схем. Российский экологический оператор усовершенствовал систему в соответствии с постановлением Правительства РФ № 775.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в обновленной ФГИС УТКО появились инструменты для ведения, экспертизы и моделирования терсхем. Эти возможности позволят субъектам РФ усовершенствовать рабочие процессы, снизить затраты в сфере обращения с отходами и приблизиться к национальным приоритетам в этой области.

Согласно требованиям постановления № 775, начиная с 2025 года территориальные схемы должны обновляться ежегодно с учетом прогнозируемых изменений отрасли. Корректировки необходимо завершать не позднее 1 августа, а стратегическое планирование теперь охватывает не менее десятилетнего периода.

Как подчеркнул заместитель генерального директора РЭО по цифровым технологиям Алексей Буров, новые модули позволяют учитывать различные варианты развития инфраструктуры, включая возведение перегрузочных станций. В ближайшее время РЭО планирует сделать терсхемы регионов доступными в открытом формате, что обеспечит возможность общественного обсуждения цифровых моделей.

Подробные инструкции по использованию новых инструментов доступны в личном кабинете ФГИС УТКО. Кроме того, РЭО проводит обучающие вебинары, записи которых можно найти на официальном сайте: https://reo.ru/fgisutko.

Территориальная схема обращения с отходами включает текстовое описание и цифровую модель, содержащую карты, графические схемы и планы. В ней отображены все этапы перемещения отходов как внутри региона, так и при транспортировке из других субъектов РФ.