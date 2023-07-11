Ресторан общественного питания появится вблизи подмосковной деревни Котово

Мособлархитектура поддержала облик объекта общественного питания, который планируется к реализации на территории коттеджного поселка «Лес», вблизи деревни Котово городского округа Истра.

Двухэтажный ресторан с зоной рекреации станет отличным местом для проведения досуга жителей коттеджного поселка и ближайших населенных пунктов. Общая площадь здания составит порядка 840 квадратных метров.

Отмечается, что заведение рассчитано на 45 посадочных мест, в теплое время года число гостей может увеличиться за счет летней веранды под навесом. Строительство планируется начать уже в этом году. Архитектурный облик ресторана выполнен с панорамным остеклением и открытыми летними террасами. Внешний вид здания построен на гармоничном сочетании материалов отделки: клинкерная плитка, вертикальные ламели и деревянный клееный брус коричневых оттенков.

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