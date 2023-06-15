Андрей Воробьев: около 350 рабочих мест создадут на новом кондитерском производстве в Лыткарино

Три с половиной сотни рабочих мест появится на новом крупном кондитерском производстве, которое запустят в Лыткарино. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он подписал соответствующее соглашение с коммерческим директором белорусской компании «Юнивест» Вячеславом Ходоренко.

«Юнивест» планирует выпускать в Лыткарино то, что так любит наша ребятня, да и взрослые тоже – карамель, конфеты и шоколадную продукцию», - рассказал губернатор.

Он отметил, что в реализацию проекта инвестируют два миллиарда рублей. На производстве будут востребованы не только кондитеры, но и логисты, инженеры, механики, фасовщики и представители других специальностей.

Соглашение также предусматривает развитие розничной сети магазинов «Белорусский Кирмаш», продвижение продукции в федеральных сетях, усиление дистрибьюции в области.

«Распространяться наша продукция будет во все регионы РФ, во все федеральные сети», - рассказал Ходоренко.

Он отметил, что власти Подмосковья предоставили для реализации проекта участок земли площадью пять гектаров. Также в планах компании – воспользоваться мерами поддержки предпринимателей, которые оказываются в области.

«Завершить строительство комплекса планируем в 2024-2025, а запустить производство – в 2025-2026 годы», - добавил он.

Ранее сообщалось о подписании соглашения об открытии логистического комплекса в Солнечногорске.