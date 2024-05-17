РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО

В рамках Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) дал старт второму фестивалю-ярмарке «Сделано в России» и многоотраслевой бизнес-миссии российских производителей. При поддержке РЭЦ более 90 компаний из 37 регионов страны продвигают на ЭКСПО свою продукцию.

Официальным партнером мероприятия выступает ведущий производитель игристых и тихих вин России «Абрау-Дюрсо». Площадка украшена в традиционном русском стиле с элементами архитектурных памятников из различных городов нашей страны.

На прилавках можно найти отборные продукты питания от 22 производителей – всего более 130 товарных позиций. Также здесь работает кафе для гостей ЭКСПО. Посетители могут попробовать и сразу же приобрести продукты питания от российских производителей: шоколад и кондитерские изделия от «Объединенных кондитеров», пирожки от «Аби продакт», блинчики из муки компании «Паритет Агро», а также мороженое BRandICE, морсы от «Мираторга», чай и кофе от «Май фудс».

Для участников бизнес-миссии РЭЦ отдельно организует переговоры с заинтересованными партнерами, в том числе в онлайн-формате. Более 70 российских компаний будут налаживать связи с китайскими импортерами, дистрибьюторами, представителями торговых сетей.

Участники миссии представляют широкий спектр товаров и решений, отражающих богатство и разнообразие российского производства: от игрушек ручной работы из Архангельска, бижутерии из резной кости и косметики до московских ИТ-решений, тульской продукции для благоустройства городов и смазочных материалов от красноярского производителя.

Большой интерес посетителей вызывает совместный стенд РЭЦ и FESCO «Сделано в России», расположенный в основном павильоне выставки. Здесь посетители могут заглянуть внутрь грузового рефрижераторного контейнера и оказаться в интерактивной ледяной аллее, стены которой украшают шедевры Третьяковской галереи в интерпретации нейросети.

В рамках фестиваля-ярмарки 18 мая в Харбинской филармонии пройдет гала-концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра. К оркестру в качестве солиста присоединится известный китайский пианист Лю Шикунь.

Кроме того, ярмарка «Сделано в России» работает на центральной пешеходной улице Харбина – Чжунъяндацзе. Местные жители могут попробовать и сразу же приобрести продукты питания от 21 российской компании.