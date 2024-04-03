Reuters: правительство Байдена может снять запрет на экспорт СПГ ради помощи Украине

Сейчас вывоз сжиженного природного газа из Соединенных Штатов поставлен на паузу. Белый дом может вновь начать выдавать разрешения на его поставки за рубеж. Это произойдет в обмен на возможность предоставлять помощь Киеву. Такую точку зрения высказало издание Reuters.

Журналисты сослались на мнение неких высокопоставленных чиновников из Белого дома. Пауза была включена в начале этого года. Его объясняют борьбой с изменениями климата. Данное решение много критикуют и называют фактической помощью России, поскольку конкуренция по части газа для нее заметно снизилась. Теперь же США могут снова начать выдавать разрешения отправлять СПГ за свои пределы.

«Американские чиновники открыты к прекращению объявленной паузы на выдачу разрешений о экспорте СПГ, чтобы добиться одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе», - указало издание.

Отказ Америки поставлять свой газ на внешний рынок очень больно ударил по Европе, которая до этого ради американского газа отказалась от поставок российского сырья. Евросоюз фактически подсел на нефтегазовую иглу США, а затем ее резко убрали, что вызвало экономический шок.