Экономист Хазин считает, что решение Белого дома показало Европе отношение к ним

На сайте Белого дома опубликовано заявление американского лидера Джо Байдена о временной паузе в принятии решений по экспорту СПГ, кроме непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций. По словам экономиста Михаила Хазина, это решение является странным. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что у Вашингтона была цель посадить европейские страны на нефтегазовую иглу, поэтому и решение довольно странное.

По мнению эксперта, оно по факту показывает Брюсселю отношение Штатов к нему, а также заставляет страны Европы искать альтернативные поставки.