Reuters: все больше стран предпочитают хранить золотовалютные резервы у себя на родине

Замораживание Западом золотовалютных резервов России создало прецедент, и все больше стран предпочитают не размещать золото за границей, пишет Reuters.

Обеспокоенность центробанков такой ситуацией вылилась в то, что сейчас 68% золотовалютных резервов размещается у себя дома. В 2020 году этот показатель составлял 50%.

«Мы хранили золото в Лондоне, но теперь мы вернули его в свою страну, чтобы держать его в качестве актива-убежища и обезопасить его», – рассказали агентству в одном из центробанков.

Эксперты полагают, что в ближайшие годы сохранятся геополитическая напряженность и высокая инфляция, поэтому безопаснее держать золотовалютные резервы у себя под рукой.