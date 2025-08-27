Риелтор Апрелев спрогнозировал рост цен на аренду на 15%

К концу лета 2025 года российский рынок недвижимости демонстрирует заметное оживление во всех сегментах. Рост потребительской активности фиксируется как в сфере аренды, так и при покупке жилья — как на первичном, так и на вторичном рынках. При этом ипотека продолжает оставаться непопулярным инструментом из-за высоких процентных ставок — большинство сделок совершается с помощью рассрочек от застройщиков или путем обмена старого жилья на новое. Арендный рынок реагирует на возвращение горожан после отпусков и приток иногородних специалистов и студентов. По прогнозам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, с августа по октябрь цены на аренду могут вырасти на 10–15%. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что этот рост носит сезонный характер — традиционно к февралю стоимость теряет половину осенней прибавки, чтобы к следующему лету вновь начать восходящий тренд.

По мнению риелтора, на рынке покупки жилья активность выросла примерно на 40%, хотя значительного роста цен не наблюдается. Основной драйвер — альтернативные сделки, когда люди продают имеющуюся недвижимость, чтобы приобрести более просторную или в лучшем районе. На первичном рынке увеличение числа сделок связано с рассрочками, которые позволяют застройщикам удерживать объемы продаж.

Он уточнил, что тем не менее рассрочки несут риски для обеих сторон: покупатели часто не защищены от неисполнения обязательств застройщиком, а сами компании сталкиваются с большим процентом расторжений договоров — весной 2025 года он достигал 10–30%. Возвращение интереса к ипотеке возможно только при снижении ставок до 14–16%, что пока не прогнозируется.

Эксперт резюмировал, что итогом текущей ситуации становится осторожный оптимизм рынка: несмотря на рост активности, цены остаются стабильными, а дальнейшая динамика будет зависеть от решений Центробанка по ключевой ставке и способности застройщиков адаптироваться к запросам покупателей в условиях дорогого кредитования.

