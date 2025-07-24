Россиянам рассказали, когда снизится стоимость посуточной аренды квартир

Руководитель агентства недвижимости «Эверест» Юсиф Багиров высказал мнение, что снижение стоимости может произойти ориентировочно к ноябрю. Эксперт отметил, что в преддверии региональных и федеральных праздников и сезонов отпусков цены на аренду недвижимости всегда становятся выше.

«Цены растут в связи с туристическим потоком. Сейчас большой спрос, но и предложение при этом на том же уровне», — сказал эксперт в беседе с KazanFirst.

По мнению Багирова, в ближайшее время повышения ожидать не стоит. Эксперт в сфере недвижимости Сабит Сафин разделяет позицию коллеги. Он уверен, что повышение стоимости аренды связано с летним сезоном. Перед праздниками цены растут всегда, но именно сезон отпусков летом получается одним из самых длительных.

«На данный момент на рынке посуточной аренды самый горячий сезон. Стабильно май–сентябрь каждого года — самые высокие точки спроса для посуточной аренды», — рассказал эксперт.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков рассказал, что в преддверии лета в курортных городах также возрастает интерес к долгосрочной аренде. Так, в Казани за июнь количество просмотров объявлений о долгосрочной аренде увеличилось на 25%. Обычно туристы стараются заранее найти подходящий вариант. В числе более востребованных квартир оказались трехкомнатные.

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