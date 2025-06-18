Риелтор раскрыла предстоящие изменения на рынке аренды

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала о предстоящих изменениях на рынке аренды. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, несмотря на высокие цены в последние месяцы, сейчас наступает оптимальное время для поиска выгодных вариантов. Традиционно в июле и августе стоимость долгосрочной аренды в столице резко возрастает — на 10–30%. Это связано с наплывом студентов и аспирантов, которые ищут жилье на учебный год. Например, скромная квартира в спальном районе, которая сейчас обойдется в 40 тыс. рублей в месяц, уже летом может подорожать до 50 тыс. рублей.

Эксперт добавила, что аналогичная тенденция наблюдается в Санкт-Петербурге, где аренда также подорожает на 10–30%. В регионах ситуация более стабильная: миграционный баланс (приезжающие студенты и уезжающие в крупные города) сдерживает резкие скачки цен.

По ее мнению, рекомендуется не откладывать поиск жилья — самые выгодные предложения доступны именно сейчас, перед сезонным ростом цен.

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