Риелтор раскрыла предстоящие изменения на рынке аренды
Риелтор Перескокова: сейчас наступает время для поиска выгодных вариантов аренды
Фото: [Медиасток.рф]
Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала о предстоящих изменениях на рынке аренды. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, несмотря на высокие цены в последние месяцы, сейчас наступает оптимальное время для поиска выгодных вариантов. Традиционно в июле и августе стоимость долгосрочной аренды в столице резко возрастает — на 10–30%. Это связано с наплывом студентов и аспирантов, которые ищут жилье на учебный год. Например, скромная квартира в спальном районе, которая сейчас обойдется в 40 тыс. рублей в месяц, уже летом может подорожать до 50 тыс. рублей.
Эксперт добавила, что аналогичная тенденция наблюдается в Санкт-Петербурге, где аренда также подорожает на 10–30%. В регионах ситуация более стабильная: миграционный баланс (приезжающие студенты и уезжающие в крупные города) сдерживает резкие скачки цен.
По ее мнению, рекомендуется не откладывать поиск жилья — самые выгодные предложения доступны именно сейчас, перед сезонным ростом цен.
Ранее эксперт Ракута пояснил, почему прогнозы о снижении стоимости недвижимости не оправдались.