Риелтор заявил, что рынок вторички адаптировался к рискам после истории с Долиной

Случай с обманом певицы Ларисы Долиной, когда ее лишили квартиры в Хамовниках, вызвал широкий общественный резонанс и породил опасения за судьбу всего рынка вторичного жилья. Судебные решения, возвращающие недвижимость обманутым пожилым продавцам, заставили многих задуматься: а не станет ли такая практика «схемой Долиной», которая отпугнет покупателей и парализует сделки? Однако, как показывает реальная ситуация, эти опасения оказались преувеличены. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, массового отказа от покупок на вторичном рынке не произошло. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что, напротив, в последние месяцы активность покупателей даже возросла — во многом благодаря снижению ипотечных ставок с 29% до 20%, сделавшему кредиты значительно доступнее. Доверие упало лишь к очень узкому сегменту — сделкам с участием одиноких пенсионеров, продающих свое единственное жилье. Такие случаи и раньше составляли менее процента от общего объема рынка, а сейчас к ним стали подходить с еще большей осторожностью.

По мнению риелтора, для самих пожилых продавцов процесс стал сложнее. Если раньше часто хватало справки из психоневрологического диспансера, то теперь покупатели требуют дополнительных гарантий: подтверждения выписки, поэтапной оплаты, разделенной на несколько транзакций после регистрации сделки и фактической передачи квартиры. Спрос на такие объекты снизился, а цены на них упали ниже рыночных. Однако остальная часть рынка, где большинство сделок — это обмен или продажа с одновременной покупкой нового жилья, продолжает работать стабильно.

Он отметил, что резонанс вокруг «схемы Долиной» не привел к кризису, а лишь заставил участников рынка проявить больше осмотрительности в особо чувствительных случаях. Как отметил Апрелев, истерии нет — есть естественная адаптация к новым рискам. Ожидается, что Верховный Суд вскоре даст четкие разъяснения по подобным делам, что поможет упорядочить судебную практику и снять остающиеся вопросы. Рынок вторичного жилья, пройдя через этот испытание, демонстрирует устойчивость и способность к саморегуляции без потери динамики.

