Эксперт рассказала, как защититься от «схемы Долиной» при сделке с квартирой

Риелтор Жанна Селиванова предложила ряд мер, которые могут защитить участников рынка недвижимости от так называемой схемы Долиной. В интервью EADaily эксперт ключевой особенностью назвала введение обязательного зачисления средств на депозит суда в момент подачи иска о признании сделки недействительной.

По мнению риелтора, эта мера должна сократить количество недобросовестных обращений и предотвратить использование схемы со злым умыслом.

Также, по мнению Селивановой, необходимо создать специальный фонд помощи пострадавшим от мошенников и ввести государственные компенсации для продавцов, которые в судебном порядке докажут факт обмана.

«Добросовестный покупатель, действующий с обычной осмотрительностью, не должен быть крайним в подобных ситуациях. Не он отдавал деньги мошенникам. Он со своей стороны сделал все необходимые юридические и фактические действия, проверил продавца и объект, получил от продавца документы, заверения в договоре и так далее» — отметила эксперт.

Дело народной артистки РФ Ларисы Долиной создало опасный прецедент в России. По данным СМИ, суды уже признали недействительными более 3 тыс. сделок по аналогичным основаниям. Это привело к массовым случаям, когда люди одновременно теряли и деньги, и жилье.

Покупательница квартиры певицы Полина Лурье, лишившись 112 млн руб., подала иск в Верховный суд. Сама же Долина столкнулась с отменой ряда концертов после публикации деталей этого дела.

Ранее директор Ларисы Долиной анонсировал ее первый комментарий о скандале с квартирой.