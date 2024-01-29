Роботов-дояров будут производить в Подмосковье

Производство роботов-дояров запустят в Подмосковье, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Проект реализует компания «СЕ» в Солнечногорске.

Завод построят в рамках программы «Земля за 1 рубль». В реализацию проекта будет инвестировано свыше шестидесяти миллионов рублей.

По словам главы министерства Натальи Адигамовой, компании предоставили участок площадью 0,9 гектара. На нем будут построены производственный цех и парковка.

Старт строительства запланирован на четвертый квартал текущего года, а запуск — на второй квартал 2026-го. Реализация проекта позволит создать в муниципалитете два десятка рабочих мест.

Роботы-дояры — это системы добровольного доения, которые рассчитаны на беспривязное содержание коров. Процесс доения полностью автоматизирован. Так, корова сама заходит на площадку, робот с помощью чипа определяет жирность молока, надевает аппарат и начинает доить.