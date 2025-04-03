Россия не вошла в список 185 стран, в отношении которых Трамп ввел торговые пошлины

В списке из 185 стран, в отношении товаров из которых администрация США вводит таможенные пошлины по принципу взаимности, Россия не упоминается. Этот перечень был опубликован президентом США Дональдом Трампом на его странице в социальной сети Truth Social.

2 апреля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импортные легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти. По словам главы Белого дома, это решение было принято для обеспечения национальной безопасности.

В перечне, составленном Трампом, не были упомянуты такие страны, как Мексика, Иран, Канада и Белоруссия.

В то же время Соединенные Штаты Америки решили ввести тариф в размере 10% на товары из Украины. Президент Соединенных Штатов Америки также объявил о введении 20-процентных пошлин на товары из Европейского союза.

Ранее сообщалось, что США угрожают введением пошлин в 500% против стран, закупающих российскую нефть.