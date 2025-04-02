США угрожают введением пошлин в 500% против стран, закупающих российскую нефть

В Соединенных Штатах Америки обсуждается возможность применения жестких ограничительных мер в отношении судов, которые занимаются транспортировкой нефти из России, сообщила журналистка Fox News Джеки Хейнрич в социальной сети X со ссылкой на свои источники.

По словам журналиста, в Вашингтоне считают, что действующие санкции против России работают всего лишь примерно на 30%.

«Администрация (Белого дома. — Прим. ред.) рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского «теневого флота», — написала она.

Касательно возможных новых мер Хейнрич предположила, что США могут попытаться ограничить проход судов с российской нефтью через Балтийское море.

Кроме того, по информации РИА Новости, американские сенаторы предупреждают о возможности введения дополнительных пошлин в размере 500% на товары из стран, которые закупают российскую нефть, газ и уран, в случае, если Россия не пойдет на мирные переговоры.

В воскресенье, 30 марта, телеканал NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере от 25 до 50% на всю российскую нефть, если не удастся договориться с Москвой о прекращении конфликта на Украине. Однако позже американский лидер уточнил, что не намерен прибегать к указанным ограничениям.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что, несмотря на введение пошлин, отношения между Соединенными Штатами и Канадой останутся очень хорошими.