Россия одобрила заявку Египта на вступление в БРИКС

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что не в интересах России отталкивать кого-либо от организации, авторитет которой неуклонно растет. При этом он отметил важность того, чтобы БРИКС сохранял тот консолидированный формат, который задали ему страны-основатели.

Египет привлекает в БРИКС возможность международных расчетов в национальных валютах.

По словам Борисенко, для БРИКС Египет представляет интерес из-за своего географического положения и как наследник одной из древнейших цивилизаций мира.

В экономический блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Заинтересованность во вступлении в БРИКС выразили еще несколько стран Азии, Африки и Латинской Америки.