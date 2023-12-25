Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Европы
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Российское правительство продлило запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщили в пресс-службе кабмина.
Запрет был введен в 2022 году как конгруэнтная мера в ответ на решение ЕС не пропускать через границу грузовой транспорт с российскими и белорусскими номерами.
Сохранятся исключения для перевозки почты и гуманитарной помощи. Кроме того, сняты ограничения для автомобилей, перевозящих оборудование и спортивные машины к месту соревнований.
Ограничения будут действовать до тех пор, пока аналогичные запреты не снимут в ЕС.