Россия стала лидером по поставкам газа в Испанию

В июне Россия заняла первое место по объемам поставок газа в Испанию, заявили в испанской энергетической компании Enagas.

В первом летнем месяце Испания импортировала из России 7 673 гигаватт-часов сжиженного природного газа. Это 26,8% от общего объема поставок. 21% поставил Алжир, 18,5% – США.

Испания позиционирует себя в качестве крупного газового хаба. У страны наиболее диверсифицированный список поставщиков газа в Европе. С начала года топливо в Испанию экспортировали более 20 стран.

Официальный Мадрид в феврале призвал энергетические компании не подписывать новые контракты с Москвой и предложил искать новых поставщиков. Однако Enagas отчиталась, что за февраль нарастила поставки российского газа в 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2022 года – до 5 465 гигаватт-часов. С тех пор компания еще больше увеличила долю российского импорта.