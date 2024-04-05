Россия стала основным поставщиком зерна для Пакистана

За март этого года российские производители зерна поставили Пакистану почти полмиллиона тонн своей продукции, что составляет 70% от месячного импорта этой страны. Данные об этом привели РИА Новости , чьи журналисты проанализировали статистические данные.

Весь прошлый год Россия старательно наращивала свои поставки в эту страну. В Пакистан поступило 1,6 миллиона тонн российского зерна, что в 5,5 раз больше, чем годом ранее. В этом году тенденция продолжилась. За первый квартал 2024 года на пакистанскую территорию ввезено зерна из РФ в размере двух третей от прошлогодних поставок.

Если в 2023 году доля российского товара в общем объеме пакистанских закупок составляла 24,6%, то по итогам марта они возросли чуть не втрое, до 70,5%. В этом году Пакистан рассчитывается за зерно двумя валютами, американскими долларами и дирхамами Объединенных Арабских Эмиратов.