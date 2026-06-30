Почерк может выдать проблемы с памятью: ученые нашли тревожный признак в письме под диктовку

Изменения в почерке могут помочь заметить признаки снижения когнитивных функций. Особенно показательным оказалось письмо под диктовку, при котором мозгу приходится одновременно слушать, обрабатывать речь и управлять движениями руки, пишет The Healthy со ссылкой на исследование в журнале Frontiers in Human Neuroscience (FHN).

Португальские ученые обследовали кинематику (механику движения тел) 58 человек в возрасте от 62 до 99 лет. У 20 участников не было выявлено нарушений, а 38 отнесли к группе со снижением когнитивных функций.

Добровольцы выполняли задания на цифровом планшете: рисовали линии и точки, переписывали увиденные предложения и записывали фразы под диктовку. Исследователи оценивали скорость, паузы, нажим, наклон, размер букв и количество движений пера.

При выполнении простых заданий группы почти не различались. Заметная разница появилась, когда участникам продиктовали новую, ранее не показанную фразу. Люди с когнитивными нарушениями начинали писать немного позже, тратили больше времени, делали больше штрихов и выводили более высокие буквы.

Старший автор работы Ана Рита Матиас объяснила, что такое задание одновременно нагружает рабочую память, языковую обработку и исполнительные функции.

Авторы считают анализ почерка недорогим и неинвазивным способом выявления когнитивной уязвимости. Однако выборка была небольшой, поэтому метод пока не может заменить полноценную медицинскую диагностику.