Что обнаружили в игрушках в форме пельменей и десертов: результаты исследований

Популярные мягкие игрушки в форме китайского пельмешка или традиционного японского десерта моти могут выделять летучие химические вещества, а некоторые их копии уже вызвали вопросы у британских контролирующих органов. Об этом пишет Daily Mail.

Канадец Джордан Коллине решил проверить две новые игрушки после того, как его дочери пожаловались на сильный запах. Он положил их в герметичный пакет вместе с бытовым анализатором воздуха. Показатель общего содержания летучих органических соединений быстро достиг максимального значения прибора — 9,999.

Однако такой тест не позволяет определить конкретные вещества или доказать, что игрушки опасны для здоровья. Кроме того, для подобных товаров нет единого федерального норматива США по общему уровню выбросов летучих соединений.

Более серьезные результаты получила служба торговых стандартов города Суонси в Великобритании. После жалоб на запах, напоминающий бензин, специалисты обнаружили в ряде товаров потенциально вредные соединения. Многие игрушки также не имели обязательной маркировки, данных поставщика и инструкций на случай повреждения оболочки.

Инспектор Рис Харрис посоветовал покупать такие товары только у надежных продавцов и проверять знаки безопасности.

В Великобритании одну из партий китайского производства отозвали после обнаружения повышенной концентрации бензола. Родителям рекомендуют не давать детям игрушки с резким запахом, повреждениями или неполной маркировкой.