Секрет первого динозавра из Антарктиды: почему ученым понадобилось 40 лет, чтобы опознать находку

Окаменелость, почти 40 лет хранившаяся в коллекционном ящике, признали первой костью динозавра, найденной в Антарктиде. Она принадлежала титанозавру — представителю группы крупнейших сухопутных животных в истории, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Образец обнаружил геолог Майк Томсон во время экспедиции 1985 года. Тогда ученые предположили, что кость могла принадлежать морской рептилии, и отправили ее в коллекцию Британской антарктической службы.

Повторное исследование показало, что это хвостовой позвонок длинношеего растительноядного динозавра, жившего около 82 млн лет назад. Вероятно, животное было детенышем или представителем карликового вида: его длину оценили всего в шесть-семь метров.

Палеонтолог Пол Барретт отметил, что в меловой период Антарктида была покрыта густыми умеренными лесами, способными прокормить крупных травоядных.

Находка также указывает, что титанозавры могли расселяться по южным материкам, которые тогда входили в состав Гондваны. По словам палеонтолога Мэтью Ламанны, история кости показывает ценность музейных коллекций: новые методы позволяют совершать открытия среди образцов, десятилетиями остававшихся без внимания.