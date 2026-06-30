Неожиданный гость влетел в квартиру и полностью изменил планы семьи из Балашихи

Жители Балашихи приютили стрижа, который влетел в квартиру и получил травму крыла. Птицу планируют передать в специализированный центр реабилитации, где ей помогут восстановиться. Об этом пишет REGIONS .

Жители Балашихи пришли на помощь раненому стрижу

В Балашихе семейная пара спасла стрижа, который случайно залетел в квартиру через открытый балкон. Во время полета птица ударилась о стекло и повредила крыло, из-за чего лишилась возможности летать. О своей ситуации супруги рассказали в местном городском сообществе, надеясь найти помощь.

Птицу осмотрел ветеринар

Хозяева квартиры сообщили, что уже отвезли стрижа к ветеринарному врачу, где ему обработали рану. Однако вскоре семья отправляется в длительный отпуск, поэтому обеспечить птице полноценную реабилитацию они не смогут. Несмотря на это, супруги решили не оставлять пострадавшего стрижа без помощи и начали искать возможность передать его специалистам.

Волонтеры подсказали решение

Пользователи в комментариях посоветовали обратиться в Центр реабилитации и реинтродукции диких птиц «Воронье гнездо». Организация бесплатно принимает пострадавших пернатых, проводит их осмотр, лечение и восстановление до полного выздоровления.

В центре используют специальные боксы, которые позволяют избежать дополнительных травм оперения и обеспечивают безопасные условия для содержания диких птиц.

Как правильно помочь найденной птице

Волонтеры напоминают, что найденную раненую птицу необходимо как можно скорее перенести в безопасное место, посадить в картонную коробку, а не в клетку, и не пытаться самостоятельно лечить или кормить ее. После этого следует связаться со специалистами, которые дадут дальнейшие рекомендации.

Сейчас супруги готовятся доставить стрижа в московский приемный пункт центра, где птица пройдет курс восстановления и, если реабилитация пройдет успешно, сможет вернуться в естественную среду.