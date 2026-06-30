Неожиданный гость влетел в квартиру и полностью изменил планы семьи из Балашихи
REGIONS: в Балашихе семейная пара спасла пострадавшего стрижа
Жители Балашихи приютили стрижа, который влетел в квартиру и получил травму крыла. Птицу планируют передать в специализированный центр реабилитации, где ей помогут восстановиться. Об этом пишет REGIONS.
Жители Балашихи пришли на помощь раненому стрижу
В Балашихе семейная пара спасла стрижа, который случайно залетел в квартиру через открытый балкон. Во время полета птица ударилась о стекло и повредила крыло, из-за чего лишилась возможности летать. О своей ситуации супруги рассказали в местном городском сообществе, надеясь найти помощь.
Птицу осмотрел ветеринар
Хозяева квартиры сообщили, что уже отвезли стрижа к ветеринарному врачу, где ему обработали рану. Однако вскоре семья отправляется в длительный отпуск, поэтому обеспечить птице полноценную реабилитацию они не смогут. Несмотря на это, супруги решили не оставлять пострадавшего стрижа без помощи и начали искать возможность передать его специалистам.
Волонтеры подсказали решение
Пользователи в комментариях посоветовали обратиться в Центр реабилитации и реинтродукции диких птиц «Воронье гнездо». Организация бесплатно принимает пострадавших пернатых, проводит их осмотр, лечение и восстановление до полного выздоровления.
В центре используют специальные боксы, которые позволяют избежать дополнительных травм оперения и обеспечивают безопасные условия для содержания диких птиц.
Как правильно помочь найденной птице
Волонтеры напоминают, что найденную раненую птицу необходимо как можно скорее перенести в безопасное место, посадить в картонную коробку, а не в клетку, и не пытаться самостоятельно лечить или кормить ее. После этого следует связаться со специалистами, которые дадут дальнейшие рекомендации.
Сейчас супруги готовятся доставить стрижа в московский приемный пункт центра, где птица пройдет курс восстановления и, если реабилитация пройдет успешно, сможет вернуться в естественную среду.