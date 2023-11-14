Россия существенно нарастила экспорт сжиженного газа

В октябре их поставки почти достигли 3 миллионов тонн, что стало максимумом для 2023 года.

Этого удалось добиться благодаря серьезному росту отправок сырья в Японию. Вдобавок, на ключевых предприятиях по сжижению газа закончены плановые ремонты, и они снова вышли на свою номинальную производительность. Получается, что за 10 месяцев текущего года Россия отправила за рубеж 26,18 миллионов тонн сжиженного газа.

Эти цифры привело издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической службы Kpler. В то же время, несмотря на рост поставок, они все еще отстают от прошлогодних цифр. В годовом выражении экспорт сжиженного газа упал на 4,9%. В Европу было отправлено 12,8 миллионов тонн сырья, а в Азию – 12,35 миллионов тонн. Основным приобретателем газа стал Китай.