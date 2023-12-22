Россия увеличит визовые сборы для европейцев
Фото: [© РИА Новости / Кирилл Каллиников]
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении действия ряда положений международных договоров об упрощении выдачи виз гражданам Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что это реакция на решения европейских властей, которые в одностороннем порядке приостановили действие указанных договоров и увеличили визовые сборы.
Теперь и европейцам придется платить больше за возможность посетить Россию. В зависимости от срочности оформления документов и продолжительности пребывания стоимость визы для европейцев будет варьироваться в пределах от $50 до $300.
Принятая мера должна увеличить доходы от оформления виз в 2,8 раза.