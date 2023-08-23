Россия в июле поставила в ЕС рекордные 2 млрд кубометров газа

Экспорт трубопроводного газа из РФ в страны Евросоюза с августа 2022 года существенно вырос, несмотря на внушительное количество введенный антироссийских санкций.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь в своем материале на ежемесячный обзор Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), за минувший отчетный период поставки российского трубопроводного газа в европейские страны к концу августа 2023 года уже превысили 2 млрд кубометров. Этот показатель является рекордным, отмечает издание.

«Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 года выросли до максимальных уровней с августа 2022 года. Объем экспорта превысил 2 млрд кубометров», — подчеркивается в публикации.

При этом в июле 2023 года страны Евросоюза получили российского голубого топлива на 16% больше, чем месяцем ранее. Помимо России, поставки в ЕС газа увеличили Норвегия и Алжир. Как добавляет издание, общий объем импортируемого Евросоюзом газа от ведущих мировых поставщиков увеличился до 13,5 млрд кубометров.