За прошедшие два года РФ сумела продать своего газа в европейские недружественные страны на 2,3 триллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и платформы ООН Comtrade.

С апреля 2022 года, то есть момента, когда Запад начал вводить санкции в отношении российского топлива, по январь 2024 года, только Евросоюз заплатил РФ порядка 31 миллиарда евро, что составляет 2,2 триллиона рублей. Другие недружественные страны в Европе перечислили еще 920 миллионов евро, или 66 миллиардов рублей. Это говорит о большой зависимости ярда стран от газа из РФ.

Самые большие поставки «голубого топлива» были сделаны в Венгрию. Она приобрела его на 769 миллионов рублей. Немного отстала Италия с покупкой на 655 миллионов рублей. На третьем месте Греция, которая купила в России газ на 328 миллионов рублей. При этом некоторые крупные покупатели просто не раскрывают статистику по своему закупу. К таким импортерам относятся ФРГ и Австрия.

Ранее эксперт Сафонова объяснила, почему в ЕС падает потребление газа, о котором Еврокомиссия докладывает, как о большом успехе. По ее словам, это становится результатом деиндустриализации, что ведет к неизбежному ослаблению экономики Евросоюза.