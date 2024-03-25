Эксперт Сафонова: цены на газ будут коррелировать с мировым спросом на сырье
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Сокращение потребления газа странами ЕС неминуемо отразится на промышленном секторе, несмотря на отрицание данного факта Западом. Таким мнением поделалась эксперт Тамара Сафонова, сообщает oilcapital.ru.
Агентство Fitch опубликовало прогноз: в 2024 году биржевые цены на природный газ в Европе могут резко упасть. Если сравнивать показатели 2023 года, то уровень снижения составит 20%. Для стран Евросоюза, которые не первый год отказываются от российского газа, подобные прогнозы обнадеживающие. Но все ли настолько оптимистично, как хотят показать западные СМИ, рассказала гендиректор ООО «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова.
«Сокращение потребления газа анонсируется западными СМИ как достижение, но такие достижения имеют кратковременный эффект, так как в долгосрочной перспективе результатом является деиндустриализация экономики Евросоюза», — в комментарии для «НиК» рассказала гендиректор ООО «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова.
Сокращение добычи газа для российских компаний — это временное явление, которое не приведет к негативным последствиям. Аналогичная ситуация для стран ЕС спровоцирует ослабление экономики. Особенно пострадает промышленный сектор.
Эксперт не исключила рост мировых цен на газ. Причина в том, что рост потребления газа странами АТР компенсирует снижение спроса на газ в Европе.
Ранее мы сообщали, что четыре тысячи домов подключили к газу по президентской программе в Подмосковье с января 2024 года.