Эксперт Сафонова: цены на газ будут коррелировать с мировым спросом на сырье

Агентство Fitch опубликовало прогноз: в 2024 году биржевые цены на природный газ в Европе могут резко упасть. Если сравнивать показатели 2023 года, то уровень снижения составит 20%. Для стран Евросоюза, которые не первый год отказываются от российского газа, подобные прогнозы обнадеживающие. Но все ли настолько оптимистично, как хотят показать западные СМИ, рассказала гендиректор ООО «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова.

«Сокращение потребления газа анонсируется западными СМИ как достижение, но такие достижения имеют кратковременный эффект, так как в долгосрочной перспективе результатом является деиндустриализация экономики Евросоюза», — в комментарии для «НиК» рассказала гендиректор ООО «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова.

Сокращение добычи газа для российских компаний — это временное явление, которое не приведет к негативным последствиям. Аналогичная ситуация для стран ЕС спровоцирует ослабление экономики. Особенно пострадает промышленный сектор.

Эксперт не исключила рост мировых цен на газ. Причина в том, что рост потребления газа странами АТР компенсирует снижение спроса на газ в Европе.

Ранее мы сообщали, что четыре тысячи домов подключили к газу по президентской программе в Подмосковье с января 2024 года.