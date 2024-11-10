Россиянам будут доплачивать за наставничество на работе

Россиянам будут доплачивать за наставничество на рабочем месте.

Теперь в ТК РФ появилось понятие «наставничество в сфере труда». Под этим определением подразумевается обучение сотрудников необходимым для выполнения работы навыкам.

Отмечается, что данный вид работы проводится по поручению руководителя при условии наличия письменного согласия работника.

Размер выплат за наставничество прописывается в соглашении, коллективном договоре и локальных нормативных актах. В дополнительном соглашении к трудовому договору работодатель должен прописать содержание и сроки выполнения работ по наставничеству.

Ранее сообщалось о том, что российских предпенсионеров могут освободить от работы для диспансеризации.