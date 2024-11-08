Российских предпенсионеров могут освободить от работы для диспансеризации

Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

Россиянам предпенсионного возраста могут предоставить два дополнительных выходных дня в год для прохождения диспансеризации.

В дни для диспансеризации граждан будут освобождать от работы. Использовать эти дни для прохождения медосмотра можно будет как подряд,так и по отдельности. При этом рабочее место и средняя зарплата за работником сохраняются.

К людям предпенсионного возраста относятся граждане, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет, напомнила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что врачи Долгопрудного на 70% восстановили зрение пенсионеру из Суджи.