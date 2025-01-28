Россиянам дали совет, как забрать все пенсионные накопления в 2025 году

Граждане Российской Федерации смогут получить свои пенсионные накопления в полном объеме, если их размер не превышает 412 тысяч рублей. Об этом поведал депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.

Как сообщил законодатель, подать заявление на оформление накопительной пенсии желающие могут в отделении Социального фонда, через портал «Госуслуги» или в негосударственном пенсионном фонде, а также через многофункциональный центр.

«Если сумма накоплений составляет менее 412 тысяч рублей, всю ее можно получить разово. Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений больше 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты», — пояснил Гаврилов.

По словам Гаврилова, срок рассмотрения заявления может занять до десяти рабочих дней. В отдельных случаях этот срок может быть продлен до трех месяцев, если потребуется дополнительная документация.

Ранее депутат Гаврилов пояснил важность закона о расширении жилищных и соцгарантий для участников спецоперации.