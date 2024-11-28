Депутат Гаврилов пояснил важность закона о расширении жилищных и соцгарантий для участников спецоперации

Вчера Госдума приняла закон, расширяющий социальные и жилищные гарантии участников и ветеранов спецоперации. Глава Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, о каких именно гарантиях идет речь и чем полезен новый закон. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, изначально законопроект был направлен на включение участников спецоперации в перечень граждан, которые имеют право вступать в ЖСК для обеспечения жильем, тем не менее после доработки его содержание существенно расширили с целью охватить более широкий спектр социальных гарантий для ветеранов и участников СВО.

Парламентарий добавил, что ветераны получат преимущественное право на участие в программах жилищного строительства, что значительно улучшит их возможности по обеспечению жильем.

По его мнению, в целом закон не только расширяет категории граждан, которые имеют право на жилищную поддержку, а также и устанавливает четкие механизмы реализации данных прав.

Ранее Совфед одобрил закон о списании долгов по кредитам для участников СВО.