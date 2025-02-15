Россиянам объяснили, когда нужно срочно забирать деньги из банка

Есть определенные признаки, которые указывают на то, что дела у банка обстоят не очень хорошо, иу него скоро могут отобрать лицензию, сообщила в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Так, должны насторожить ставки по вкладам, заметно превышающие среднерыночные. Это может указывать на дыру в балансе или увлечение сомнительными операциями. Также следует обратить внимание на частые технические сбои, предупредила финансист, например, отключение личного кабинета или невозможность провести платеж.

Должны насторожить слишком большие офисы в офисе, а также неожиданное закрытие отделений. Конечно, следует следить за новостями о банке — убытки или скачки рейтинга являются поводом для более тщательного анализа, заключила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых.