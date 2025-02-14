ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых

На своем первом собрании в 2025 году Банк России, как и ожидалось, оставил основную процентную ставку на уровне 21% годовых. В дальнейшем регулятор рассмотрит возможность ее повышения на следующем заседании, сообщила пресс-служба регулятора.

Центробанк России отметил, что наблюдается более выраженное снижение кредитной активности, в то время как у населения растет склонность к сбережениям.

На предстоящем заседании Банк России будет рассматривать целесообразность повышения ключевой ставки, учитывая темпы и стабильность снижения инфляции.

В базовом сценарии предполагается, что для возврата инфляции к целевым значениям потребуется дольше сохранять жесткие денежно-кредитные условия, чем это ожидалось в октябре, подчеркивает регулятор.

ЦБ объяснил решение о поддержании ключевой ставки на уровне 21% высоким уровнем текущего инфляционного давления и значительным отставанием возможностей предложения товаров и услуг от роста внутреннего спроса.

По оценкам банка, достигнутая жесткость в денежно-кредитной политике создает необходимые условия для возобновления процесса дезинфляции и достижения целевого уровня инфляции в 2026 году.

Согласно данным на 10 февраля, годовая инфляция в России составила 10%. Прогноз по инфляции на 2025 год был повышен до 7-8% с ранее ожидаемых 4,5-5%, а прогноз по средней ключевой ставке на тот же год — до 19-22% с 17-20%.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект, ограничивающий право ЦБ часто поднимать ключевую ставку.