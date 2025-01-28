Россиянам рассказали, как спасти свои деньги при ошибочном переводе на карту

В интервью RT Давид Адамс, руководитель юридической компании «АИД», поделился информацией о том, как можно вернуть деньги, которые были ошибочно переведены на карту или по номеру телефона. Он отметил, что первым шагом будет выяснение того, в каком банке была выпущена карта, на которую произошел ошибочный перевод.

Специалист в области права пояснил, что первые шесть символов номера карты позволяют определить банк-эмитент.

«Если вы сделали перевод по номеру телефона, то позвоните по этому телефону и объясните ситуацию, если получатель не пойдет на контакт, то обратитесь в ваш банк — сотрудники могут помочь с выяснением наименования банка получателя», — отметил специалист.

После этого, по словам специалиста, необходимо обратиться в банк, в который были отправлены средства, с заявлением и чеком, подтверждающим перевод. С этого, собственно, и начинается необходимый алгоритм действий.

Как пояснил Адамс, запрашивать информацию о владельце счёта в банке бесполезно, поскольку это незаконно. Поэтому, как объяснил юрист, банк сам свяжется с получателем ошибочного перевода и решит вопрос о возврате средств.

«Если получатель откажется вернуть средства, единственным вариантом останется обращение в суд. В таком случае иск о неосновательном обогащении подается к банку получателя вместе с доказательствами осуществления операции. Суд назначит ответчиком получателя перевода», — заключил Адамс.

В случае если вы сами получили ошибочный платеж, необходимо об этом как можно скорее сообщить об этом своему банку и согласиться на возврат средств. В противном случае банк может расценить это как присвоение чужих денег, которые будут взысканы по решению суда с процентами за пользование ими, заключил источник RT.

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