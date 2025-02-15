Россиянам рассказали, как выявить пропавший пенсионный стаж

Размер пенсионных выплат можно проверить, изучив состояние индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России (СФР) или МФЦ, сообщил в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Индивидуальный лицевой счет содержит информацию о страховом стаже, заработной плате, страховых взносах, уплаченных работодателем, а также пенсионных коэффициентах.

Если гражданин заметил, что в выписке не указаны какие-то периоды трудовой деятельности, то нужно направить документы, которые подтверждают трудоустройство. Это можно сделать через Соцфонд, Госуслуги или МФЦ. Также нужно подать заявление на перерасчет пенсии.

Ранее сообщалось о том, что Путин подписал новый закон о военных пенсиях.