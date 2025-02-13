Путин подписал новый закон о военных пенсиях
Путин утвердил проведение индексации военных пенсий на 9,5%
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Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты военным пенсионерам станут больше.
На официальном сайте правовой информации появился новый документ с законом, одобренного Путиным. Документ с подписью президента сообщает о повышении военных пенсий. Индексацию проведут на 9,5%. При этом будут учитывать фактический, актуальный уровень инфляции.
Напомним, что военным уже индексировали пенсионные выплаты на 5,1%, но эти показатели были ниже инфляции. Тогда в России решили проиндексировать выплаты еще на 4,4%. Из этих цифр сложились нынешние 9,5%. Уровень денежного довольствия таким образом составит 93,59% вместо 89,83%.
Закон о повышении пенсий военным рассматривали в Госдуме в 2025 году в приоритетном порядке.
Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили закон, который защитит граждан от мошенничества.