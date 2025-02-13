Путин подписал новый закон о военных пенсиях

На официальном сайте правовой информации появился новый документ с законом, одобренного Путиным. Документ с подписью президента сообщает о повышении военных пенсий. Индексацию проведут на 9,5%. При этом будут учитывать фактический, актуальный уровень инфляции.

Напомним, что военным уже индексировали пенсионные выплаты на 5,1%, но эти показатели были ниже инфляции. Тогда в России решили проиндексировать выплаты еще на 4,4%. Из этих цифр сложились нынешние 9,5%. Уровень денежного довольствия таким образом составит 93,59% вместо 89,83%.

Закон о повышении пенсий военным рассматривали в Госдуме в 2025 году в приоритетном порядке.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили закон, который защитит граждан от мошенничества.