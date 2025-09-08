Россияне скупили рекордный объем валюты за три года

В первом полугодии 2025 года россияне увеличили запасы наличной иностранной валюты на $1,4 млрд, доведя общий объем до $93,5 млрд — это рекордный показатель за последние три года, сообщила газета «МК».

Отмечается, что основными причинами таких показателей стали ожидания новой девальвации рубля, снижение процентных ставок по рублевым вкладам, а также укрепление рубля в начале лета. Все это сделало покупку валюты более выгодной.

Спрос на наличные доллары и евро также подстегнули информационное влияние прогнозов о возможном ослаблении рубля, опасения перебоев в банковской инфраструктуре и недоверие к долгосрочным финансовым инструментам.

Вместе с тем, отмечают эксперты, рост объема наличности на руках у населения сокращает ликвидность банковской системы и ограничивает возможности кредитования.

По мнению топ-менеджера в области финансовых коммуникаций Андрея Лободы, для граждан хранение валюты является шагом к финансовой устойчивости, но лишает их доходности, поскольку наличные обесцениваются под давлением инфляции.

Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, объем сбережений граждан в наличной валюте может стать еще больше во втором полугодии из-за повышения тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года, а также инфляционных ожиданий.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал рост доллара выше 81 рубля.