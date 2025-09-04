Эксперт спрогнозировал рост доллара выше 81 рубля

На следующей неделе курс доллара может превысить 81 рубль, евро — 95 рублей, а юаня — 11,3 рубля. Такой прогноз в беседе с « Газетой.Ru » озвучил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

По его оценке, в сентябре тенденция усилится: доллар может подняться до 82,5 рубля, евро — до 97 рублей, юань — до 11,5 рубля. Главным фактором эксперт назвал ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ до 16% после 12 сентября.

«Эффект от снижения ключевой ставки (мы ждем ее на уровне 16% после 12 сентября) инерционный, то есть он сказывается на курсе не одномоментно, а со временем, по мере снижения депозитных рублевых ставок и улучшения доступности кредитов, в том числе под импорт, спрос на который до конца года будет все сильнее возрастать. Также стоит отметить, что в начале осени еще активны покупки иностранных денег со стороны выездных туристов, в то же время все больше валюты в этот период начинают покупать импортеры и бизнес», — пояснил Шепелев.

При этом он отметил, что у рубля сохраняются и защитные механизмы. Среди них — стабильные цены на нефть (баррель Brent с конца июня держится около $70), продажи валюты в рамках бюджетного правила, а также ограничения на движение капитала и валютный контроль.

На 3 сентября доллар уже торговался выше 80 рублей, евро — более 94 рублей, а юань — свыше 11,3 рубля.

