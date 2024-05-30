Российские монастырские продукты выходят на рынок КНР

Российские монастырские продукты, которые созданы по заветам основателя Троицкого монастыря преподобного Сергия Радонежского, будут экспортировать в КНР с сертификатом «Сделано в России», сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).

Как рассказала исполнительный директор АНО «Монастырская трапеза» Марина Гринь, на выставке «Сделано в России», которая состоялась осенью прошлого года в Москве, бизнесмен из Китая, рассматривая бутылки со сбитнем, отметил, что это очень качественный товар и спросил, почему же надписи на этикетке выполнены на английском языке.

«Мы ответили, что это общепринятая практика, <…>, на что наш собеседник сказал: «В Китае очень ценят продукты из России за их качество, поэтому этикетка на русском языке является своеобразной гарантией происхождения товара», — отметила Марина Гринь.

Некоммерческая организация «Монастырская трапеза» получила добровольный сертификат «Сделано в России», чтобы на мировых рынках не было сомнений в качестве и уникальности продукции. Как отметил келарь Троице-Сергиевой Лавры отец Архипп, монастырские продукты действительно очень качественные и натуральные. Их продвижение за рубежом поспособствует популяризации русской культуры.

Отмечается, что сейчас монастырские продукты представлены в павильонах Российского экспортного центра в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме, Египте и Китае.