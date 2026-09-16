Сколько средств нужно коже: косметолог развеяла мифы

Руководитель разработки новых продуктов бренда уходовой косметики VOIS Дарья Александрова в беседе с « Газетой.Ru » развеяла популярные мифы о многоэтапном уходе за кожей. По ее словам, большое количество средств само по себе не повышает эффективность ухода, а некоторые привычные этапы вполне можно пропустить.

Эксперт отметила, что отдельный крем для области вокруг глаз не является обязательным условием полноценного ухода. В ряде случаев для этой зоны подойдет обычный крем для лица — важно смотреть на формулу, текстуру, концентрацию активных компонентов и индивидуальную переносимость. Специализированный продукт может быть удобен, если нужна более легкая текстура или конкретная задача, например дополнительное увлажнение, но сама надпись «для кожи вокруг глаз» не делает уход неполным без такого средства.

Также Александрова допустила отказ от тоника. Его необходимость зависит от состава очищающего средства и потребностей кожи: современные мягкие средства обычно не требуют обязательного использования тоника после каждого умывания. Если продукт дополнительно увлажняет, содержит кислоты или другие нужные компоненты, он может быть полезен, но при отсутствии отдельной функции этот этап можно пропустить.

По мнению эксперта, неэффективны и несколько сывороток одновременно — они могут дублировать друг друга по составу и действию. Перед покупкой новой сыворотки стоит изучить состав уже имеющихся средств и понять, какую задачу действительно решит новинка.

Из менее значимых этапов Александрова выделила разделение кремов на дневной и ночной: если одно средство подходит по текстуре и не содержит компонентов, ограничивающих использование в определенное время, его можно применять и утром, и вечером. Наконец, мист дает лишь кратковременный эффект свежести, а эссенция может дублировать сыворотку или крем.

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