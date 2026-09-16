Россияне стали чаще обращаться к ИИ за советами перед покупками

Россияне все чаще используют нейросети не только для поиска информации, но и при принятии решений о покупках. Это показало исследование SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru ».

Около 60% опрошенных обращаются к ИИ ежедневно или несколько раз в неделю. Самым популярным инструментом стал ChatGPT — его используют 70% респондентов. Голосовыми помощниками пользуются 61%, YandexGPT — 45%.

Почти половина участников несколько раз советовались с ИИ при выборе товаров и услуг, еще 25% делают это регулярно. Чаще всего нейросети помогают подобрать электронику и бытовую технику (58%), подарки (46%), одежду и обувь (43%).

Главными преимуществами ИИ респонденты назвали сравнение характеристик (58%), подбор подходящих вариантов (49%) и поиск более низкой цены (43%).

При этом степень доверия зависит от характера покупки. Украшения для себя готовы выбирать с помощью ИИ лишь 18% опрошенных. При выборе подарка партнеру 55% готовы воспользоваться нейросетью, но полностью доверить ей подбор украшения согласны только 7%. Еще 35% предпочли бы использовать ИИ лишь для поиска идей.

Саму идею подарка, выбранного с помощью нейросети, положительно воспринимают 56% россиян, а 27% относятся к ней нейтрально.

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